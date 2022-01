Serien- und Film-Figuren, die durchdrehten!

Walter White ist wohl das Beispiel einer Serien-Figur, die die Seiten wechselt. Zu Beginn von „Breaking Bad“ erfährt der Chemielehrer, dass er unheilbar an Krebs erkrankt ist. Um seiner Familie zumindest Geld hinterlassen zu können, beginnt er, mit seinem ehemaligen Schüler Jesse Crystal Meth herzustellen. Im Laufe der Serie häufen sich die Momente, in denen sein Drogen-Alter-Ego „Heisenberg“ immer öfter zum Vorschein kommt und eiskalte bis mörderische Entscheidungen trifft. Er lässt zu, wie eine drogenabhängige junge Frau im Schlaf erstickt, vergiftet ein Kind, sprengt ein Altenheim in die Luft … und das alles rechtfertigt er damit, dass er es „für die Familie“ täte. Das sogar noch, als besagte Familie sich voller Angst von ihm abwendet! Am Ende gibt Walter gegenüber seiner Ex-Frau (und sich selbst) zu, dass er all diese Dinge nur für sich und sein Ego getan hat. Doch da ist es schon lange zu spät und viele unschuldige Menschen mussten sterben, aufgrund eines Egotrips einer einzelnen Person.