Selena Gomez & weitere krasse Insta-Rekorde

Selena Gomez hat mit ihrem neusten Instagram-Bild einen Rekord gebrochen! Doch auch andere Promis haben mit nur einem Pic schon etwas geschafft, was ihnen so schnell wohl niemand nachmacht...

Selena Gomez: Eine Million Likes in 13 Minuten

Am 22. Juli hat Selena Gomez ihren 26. Geburtstag gefeiert. Diesen besonderen Tag verbrachte der Superstar mit seinen besten Freundinnen auf einer Yacht – und wie sich das gehört, ließen es die Girls so richtig krachen. Selena hätte den ganzen Tag nur so platzen können vor Glück! Und dieses Glück wollte sie auch mit ihren 139 Millionen Instagram-Abonnenten teilen. Deshalb postete Sel insgesamt sieben Fotos von sich und ihren Mädels in einem Insta-Multi-Post – angeführt von einem Selfie, auf dem sie über das ganze Gesicht strahlt.

Innerhalb von nur 13 Minuten hat die Sängerin auf das süße Insta-Pic eine Million Likes bekommen. Wow, das hat vor ihr noch niemand in dieser Geschwindigkeit geschafft! Inzwischen hat das Foto mehr als neun Millionen Likes und es werden von Tag zu Tag mehr.

Selena Gomez: Fünfmal in den Top 10

Selena Gomez gehört generell zu den Spitzenreitern, wenn es zu den Instagram-Fotos mit den meisten Likes weltweit gehört. In den Top 10 des vergangenen Jahres ist die 26-Jährige allein fünfmal vertreten! Das macht ihr wohl so schnell keiner nach! Die anderen fünf Plätze teilten sich Fußball-Star Cristiano Ronaldo (33) und R’n’B-Queen Beyoncé (36). Sie führt die Liste der meistgelikten Insta-Pics 2017 mit ihrem legendären Babybauch-Foto an, für das sie mehr als elf Millionen Likes bekam:

Kylie Jenner und Baby Stormi: Die meisten Likes aller Zeiten

Die unangefochtene Nummer eins wenn es um Likes geht ist allerdings Beauty-Unternehmerin Kylie Jenner! Für die 20-Jährige ist es völlig normal, dass sie mehrere Millionen Likes auf jedes (!) einzelne Foto bekommt, dass sie auf Instagram postet. Doch mit einem Bild hat sich Kylie selbst übertroffen und damit so viele Likes bekommen wie kein anderes Foto in ganz Instagram. Für das erste Pic nach der Geburt ihrer kleinen Tochter Stormi Anfang Februar hat Kylie Jenner bis heute fast 18 Millionen Likes abgestaubt!

stormi webster 👼🏽 Ein Beitrag geteilt von Kylie (@kyliejenner) am Feb 6, 2018 um 1:14 PST

