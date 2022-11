Selena Gomez: Schwangerschafts-Schock!

Sie fühlte sich unwohl, lag tagelang im Bett, ihr war durchgehend übel. Und immer wieder schoss Selena Gomez dieser eine Gedanke durch den Kopf: "Bin ich schwanger?" Im Oktober - kurz nach der erneuten Trennung von On-Off-Boyfriend Justin Bieber - machte die 22-Jährige eine schwere Phase durch. "Auch nach einer Woche wurden die Symptome nicht besser. Sie ist ausgerastet, als sie realisierte, dass mit Justins Baby schwanger sein könnte", erklärt ein Bekannter.

"Sie bekam eine Panikattacke und fragte sich, ob sie wirklich für das ihres Ex-Freundes sorgen könnte. Auch an Halloween blieb sie zu Hause, um Alkohol zu vermeiden. Dann hat sie ein Freund endlich zum Arzt gefahren, um einen Bluttest zu machen." Das Ergebnis war jedoch negativ. "Sie ist so glücklich, dass sie nicht schwanger ist. Sie will endlich fertig mit Justin sein und ist happy, dass sie nicht das ganze Leben an ihn gebunden ist - dann müsste sie mit seinen Lügen und dem Betrügen für immer leben", meint der Insider weiter...