Selena Gomez: Plötzlicher Todesfall

Gerade noch ließ sich Pop-Star Selena Gomez ein Tattoo von ihm stechen – und jetzt ist er plötzlich tot!

Selena Gomez: Ihr Tätowierer ist gestorben

Am 18. August postete Selena Gomez (26) rührende Pics, auf denen sie mit ihren Freundinnen Courtney Barry, Ashley Cook, und Raquelle Stevens das Tattoo-Studio "Shamrock Social Club" am Sunset Boulevard in Los Angeles besucht. Die Mädchen hatten sich dort zur Feier ihrer vierjährigen Freundschaft die Ziffer "4" tätowieren lassen – süß! Vorher hatten sie Courtney Barrys 26. Geburtstag bei einem Dinner gefeiert. Tätowiert wurden der Mega-Star und ihre Freundinnen von Tattoo-Artist Isaiah Negrete, der schon in der Vergangenheit Promis wie Ariana Grande (25) und Rick Ross (42) tätowierte und in der Szene sehr bekannt war. Die Mädchen hatten Spaß und am Ende posierte Selena Gomez sogar noch für ein Foto mit dem Tätowierer, welches er später bei Instagram hochlud. Es sollte jedoch leider sein letzter Post sein…

Selena Gomez: Sein letzter Post war gemeinsames Pic

Denn zwei Tage später starb Isaiah Negrete (†) plötzlich. Follower des US-Amerikaners, zu denen unter anderem auch "Riverdale"-Star Lili Reinhart (21) zählt, kommentierten sein letztes Foto mit "R.I.P.". Und auch unter Selenas Tattoo-Pics bekunden Fans ihr Beileid. Selena Gomez hat sich selbst noch nicht zum dem traurigen Vorfall geäußert, aber sie ist bestimmt auch selbst sehr betroffen von seinem plötzlichen Tod. Es ist noch nicht klar, wieso Isaiah Negrete (†) starb, da er allerdings noch recht jung war und keine bekannten Krankheiten hatte, wird momentan gemunkelt, dass eine Überdosis einer Droge zu seinem plötzlichen Ableben führte. Ob das stimmt, wurde jedoch nicht bestätigt und ist eine reine Spekulation seiner Fans.

Hier siehst du den letzten Post von Isaiah (†), den ihn mit Selena Gomez am 18. August in seinem Tattoo-Studio zeigt. Er schreibt dazu: "Mit Selena Gomez zu arbeiten war #Lit !"

Und hier Selena Gomez' Post, in dem sie ihre frisch gestochenen Tattos zeigt! Sie konnte es übrigens nicht bei einem belassen und hat sich von Isaiah gleich ein zweites Tattoo stechen lassen: Die Ziffer "1". Eine schöne Erinnerung…

