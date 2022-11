Selena Gomez: Neue Halbschwester Tori

Selena Gomez und ihre Family im Baby-Glück! Nachdem die Mutter der Sängerin in L.A. die Baby-Schwester zur Welt brachte, verriet Sel jetzt noch mehr Details. Sie twitterte: "Mama, Brian und ich sind so unglaublich dankbar für alle Eure Glückwünsche". Und dann platzte sie gleich stolz mit den Namen der Kleine heraus: "Meine kleine Schwester Gracie Elliot Teefey kam am 12. Juni zur Welt. Ich liebe euch alle!" Klingt echt süß, finden wir!