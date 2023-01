Selena Gomez Geständnis: Das bereut sie!

Selena Gomez: Schon so lange ist es her

Kurze, schwarze Haare mit einem Pony – Dass Selena Gomez und ihre Freundin diesen Bob-Look hatten, ist schon einige Jahre her. Um genau zu sein 4 Jahre. Da kam Selenas Single und das Musikvideo zu "Back To You" auf den Markt. Vor einigen Tagen postete Selena Gomez nun ein Throwback-Bild und legte damit ein großes Geständnis ab!

_____

DAS HAT ANDERE INTERESSIERT:

"Wednesday": Die verschiedenen Kräfte der Addams-Familie

Mann liegt 1 Jahr „tot“ auf Straße – dann passiert Unglaubliches!

Shoppen und sparen! Das sind die besten Tages Deals bei Amazon! *

_____

Sie müssen darüber lachen

Selena Gomez und ihre Freundin Connar Franklin bereuen diese Frisur heute nämlich sehr. Sel schrieb als Caption: "Erinnerst du dich, als wir dachten, dass wir mit kurzen Haaren SO gut aussehen.... 😒" Dazu verlinkte sich noch ihre Freundin. Dieser erwiderte: "Ich muss immer wieder darüber lachen!" Die Community von Sel sieht das auf jeden Fall anders. "Ihr seid doch total süß" und "Ihr schaut so toll aus. Ich hab mir damals deinetwegen auch die Haare so geschnitten", sind nur wenige Kommentare unter dem Insta-Post. Wie fandest du die Frisur von Selena und ihrer Freundin?

* Affiliate-Link