Schon beim Kuscheln krieg ich einen Steifen!

Eisblau: Ich bin 16 Jahre alt und mein Problem ist, dass ich schon wenn ich mit meiner Freundin kuschel einen steifen Penis bekomme. Ich kann da nicht gegen ankämpfen, ich habe alles versucht. Sie braucht ja nur neben mir zu liegen, schon bekomme ich ihn. Sie weiß es, aber mich stört das richtig heftig! Wieso ist das so? Wie kann ich das verhindern?

Dr.-Sommer-Team: Verstehe gut, was du meinst. Dir ist das peinlich. Du willst nicht, dass sie mitkriegt wie dich eure Zärtlichkeiten erregen. Und dass sie vielleicht denkt, dass du gleich Sex mit ihr haben willst, stimmt's? Aber eine Erektion beim Kuscheln ist eine völlig normale Reaktion deines Körpers. Das geht jedem Jungen so.

Und: Bei den meisten Girls ist das nicht anders. Nur man sieht's und spürt's nicht so deutlich. Jungs können ihre Erregung halt nicht so einfach verbergen. Denn wenn bei einem Mädchen vor Erregung die Schamlippen anschwellen und ihre Scheide vor Lust feucht wird, gibt's keine auffällige Beule in der Hose.

Wir sagen dir, warum du eine Erektion bekommst und was du jetzt tun kannst:

» Warum es normal ist, dass du leicht erregbar bist!

» Erklär deiner Freundin, warum du leicht erregbar bist!

» Genieß deine Erregbarkeit!

