Schon beim Kuscheln krieg ich einen Steifen!

Genieß deine Erregbarkeit!

Es schadet dir absolut nicht, wenn du deine Erregung zurück hältst. Das Geheimnis der meisten Liebestechniken, wie z.B. des Tantra, beruht darauf, die sexuelle Befriedigung so lang wie möglich hinaus zu zögern. Denn der sexuelle Genuss besteht vor allem darin, die Erregung - also auch deine Erektion - zu halten und zu genießen und nicht gleich auf den Höhepunkt zuzusteuern. Egal ob beim Schmusen, beim Petting oder beim Geschlechtsverkehr. Also entspann dich, mach's nicht zum Problem und genieß es lieber!

