Was tun, wenn der Penis schlapp macht?

Der Penis ist ein sehr sensibles Organ, das sich nicht willentlich beeinflussen lässt. Beim Sex übernehmen dann oft die Gefühle die Regie. Deshalb kann es immer wieder Situationen geben, in denen der Penis schon nach wenigen Minuten, manchmal auch Sekunden, an Standfestigkeit verliert und schlaff wird. Das passiert Jungen besonders häufig bei ihren ersten sexuellen Erlebnissen. Denn dann sind sie oft noch sehr aufgeregt und unsicher. Am besten ist es dann gelassen darauf zu reagieren! Denn deshalb muss man sich weder schämen, noch enttäuscht sein. Es ist also vollkommen okay, wenn du ehrlich zu deinem Schatz bist und ihm sagst, dass du möglicherweise einfach nur nervös und aufgeregt bist. Das entspannt die Situation, denn möglicherweise könnte dein Schatz sonst denken, dass du keine Lust auf ihn hast oder er vielleicht etwas falsch gemacht hat.