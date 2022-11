Keine Erektion! Was jetzt?

Meist ist es so, dass bei einem Jungen kein körperliches Problem vorliegt, wenn er beim Sex Erektionsprobleme hat. Du kannst es ganz einfach feststellen, wie es bei dir ist. Wie sieht’s aus? Klappt alles bei der Selbstbefriedigung? Hast du hin und wieder nachts einen steifen Penis, oder während der Aufwachphase am Morgen (Morgenlatte)? Wenn ja, ist dein Körper also in der Lage, eine Erektion zu erzeugen. Dann hast du kein körperliches Problem! Mach dir das klar, bevor du zum nächsten Mal mit einem Mädchen schlafen möchtest. Wenn es also nicht klappt, während du mit einem Mädchen zusammen bist, liegt es an etwas anderem. Denk nach, was es sein könnte! Die häufigsten Störfaktoren sind Stress, Angst etwas falsch zu machen, Aufregung, Ablenkung oder Angst, Vater zu werden. Einige Jungen denken auch, ihr Penis sei zu klein. Dabei ist das so gut wie nie ein Thema.