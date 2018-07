Schock: Bibis Beauty Palace nimmt in der Schwangerschaft ab!

YouTube-Star BibisBeautyPalace ist inzwischen im siebten Monat schwanger und eigentlich ist alles super, doch jetzt berichtet die Blondine in einem Video, dass sie abgenommen hat?!

BibisBeautyPalace: Ihre Schwangerschaft

Erst im Mai verkündeten Bibi Heinicke und ihr Verlobter Julian, dass sie ein Baby erwarten. Vorher hielten sie die Schwangerschaft Monate lang geheim, unter anderem aus Angst, dass etwas passieren könnte. Kurze Zeit nach dem Reveal verriet das Paar dann auch: Es wird ein Junge! Die ungeplante Schwangerschaft hatte Bibi und Julian zwar am Anfang noch schockiert, wie sie zugaben, doch die Vorfreude war auch von Anfang an da. Seit das Pärchen die Baby-Bombe platzen ließ, verfolgen viele Fans gespannt, wie die kleine Kugel der 25-Jährigen immer größer wird und schreiben auf Insta Sachen wie: „Ihr werdet tolle Eltern!“

Die schwangere Bibi nimmt ab?!

Durch das letzte Video der beiden sind aber einige Fans sehr besorgt! Bibi und Julian zeigen dort nämlich, wie die Blondine sich wiegt und dabei gibt es ein schockierendes Ergebnis: Bibi hat abgenommen! Von vorherigen 56,9 Kilo auf 56,3 Kilo, das ist immerhin über ein halbes Kilo! Während der Schwangerschaft nehmen Frauen normalerweise durch das Baby, das Fruchtwasser und die Plazenta (Schicht um das Kind) im Schnitt 13 Kilogramm zu. Die 25-Jährige ist nun schon im 7. Monat und hat zu ihrem Ursprungsgewicht von 52 Kilo gerade mal 4,3 Kilo zugenommen. Ganz schön wenig oder? Müssen wir uns etwa Sorgen um Bibi machen?

Bibi Heinicke: Alles ok mit dem Baby

Entwarnung! Um die Blondine und ihr Baby braucht sich vorerst keiner Sorgen machen. Leichte Gewichtsschwankungen sind während einer Schwangerschaft nämlich ganz normal. Natürlich nimmt eine schwangere Frau hauptsächlich zu, doch je nachdem zu welcher Tageszeit man sich wiegt oder was man so gegessen hat, kann man mal etwas mehr oder etwas weniger wiegen. Außerdem hat Bibi ja jetzt noch den Teil ihrer Schwangerschaft vor sich, in dem sie und ihr Baby am meisten zunehmen werden, nämlich die letzten 3 Monate. Also keine Panik Leute!

