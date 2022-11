Schmerzen beim Sex?

Zysten und Wucherungen:

Es kommt bei Mädchen in der Pubertät selten vor, dass Wucherungen im Unterleib einem Mädchen zu schaffen machen und auch beim Sex Probleme bereiten. Der Arzt kann bei einer Ultraschalluntersuchung feststellen, ob ein Mädchen betroffen ist. Hier gilt wie so oft, dass eine Krankheit meist besser behandelt werden kann, wenn sie früh erkannt wurde. Also nicht zögern zum Arzt zu gehen.

Chronische nichtbakterielle Blasenentzündung:

Mädchen, die ständig mit einer Blasenentzündung zu kämpfen haben, verspüren beim Sex oft einen Druck in der Region des Harnröhrenausgangs. Sie können versuchen, nur Stellungen zu wählen, bei denen der Harnröhrenausgang nicht so sehr gerieben wird bzw. bei der nicht so viel Druck auf der Harnblase entsteht. Hier kann ein Urologe um Rat gefragt werden. Sitzbäder mit Kamille sind aber auch einen Versuch wert. Sie wirken beruhigend.