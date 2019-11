Schauspielerin Scarlett Byrne spielte vor ihrer großen Karriere die Rolle der Pansy Parkinson in "Harry Potter und der Halbblutprinz", "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes: Teil 1" und in "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes: Teil 2"! Richtig bekannt wurde sie aber erst durch ihre Rolle in der siebten Staffel von "Vampire Diaries" als Nora Hildegard. Erst vor Kurzem heiratete sie übrigensden Sohn vom verstorbenen Playboy-Gründer Hugh Hefners – Cooper Hefner.