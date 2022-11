Sarah & Marc: Sie wollen noch ein Baby!

Das Traumpaar der Popszene ist noch immer verliebt wie am ersten Tag!

Sie sind schon vier Jahre zusammen - aber Sarah Connor und Marc Terenzi wirken wie frisch verknallt. Im exklusiven BRAVO-Interview verrieten sie, warum das so ist - und warum sie sich auch manchmal tierisch auf die Nerven gehen!

Sarah 'hasst' an Marc vor allem eins: "Seine Unpünktlichkeit! Die kommt daher, dass Marc eigentlich total süße Naturlocken hat, die er aber nicht leiden kann. Er ist total eitel und bügelt sie jeden Morgen mit einem Glätteisen. Er braucht im Bad länger als ich: eine Dreiviertelstunde! Deswegen kommt er immer zu spät."

Da ist klar, was Marc an Sarah auszusetzen hat: Sie ist ihm manchmal zu ungeduldig und hetzt ihn durch die Gegend. Aber: "Nach zwanzig Minuten ist jeder Streit vergessen", so Sarah. Denn die Liebe gewinnt immer schnell die Oberhand.

Und es war Liebe auf den ersten Blick - bei beiden: "Ich wusste von der ersten Sekunde an, dass ich Sarah heiraten werde", erklärt Marc. Und Sarah gibt die Liebeserklärung zurück: "Ich wusste auch sofort, dass ich dich heiraten werde, als ich das erste Mal in deine Augen geschaut habe."

Fehlt eigentlich nur noch ein Geschwisterchen für den kleinen Tyler: "Ehrlich gesagt stellen wir uns darauf ein. Wir wollen unbedingt ein zweites Kind, vielleicht auch ein drittes", deutet Sarah an. Und Marc ist begeistert: "Ich wäre total happy! Ich will gar nicht mehr zu lange warten . . . "

