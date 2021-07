Samu Haber: Heißer Liebes Sommer statt Sunrise Avenue Abschied!

Heiße Zeit in Finnland

Helsinki ist seine Heimat. Samu Haber, hat sich nach dem Aus von Sunrise Avenue und dem Ende von "The Voice Of Germany" nach Hause zurückgezogen und genießt die freie Zeit mit Freunden und seiner Verlobten, der Tänzerin Etel Rohr – Hier in Finnland hat Samu einen kleinen aber super gemütlichen Bungalow auf dem Archipel Porkkala, etwa 30 Kilometer von Helsinki entfernt. Von dort aus fährt der 45-Jährige am liebsten mit dem Boot in den Golf von Finnland raus – natürlich mit seinem Schatz Etel an Board und so vielen Freunden, wie das Boot hergibt.

Auf dem Plan stehen Plantschen und Spaß. Denn wie seine Instagram Bilder zeigen, hat Samu richtig viel Spaß im finnischen Sommer, der aktuell Rekord-Temperaturen von über 30°C ☀️ misst. Wie Samu so ist, versucht er eben das Beste aus der aktuellen Situation zu machen. Immerhin musste die lang von den Fans ersehnte Sunrise Avenue nun zweiten Mal wegen Corona verschoben werden.

Sunrise Avenue Abschied verschoben auf 2022

Mit dem Hit Song „Fairytale gone Bad“ (2006) begann der Aufstieg von Sunrise Avenue – und hinter der Band liegen 13 erfolgreiche Jahre, als 2019 das Aus der Fan-Lieblinge bekannt gegeben wird. Samu darüber heute: „ Ich möchte nicht mehr 300 Tage im Jahr nach einer neuen Sunrise Avenue Hit Single suchen müssen “. Wegen Corona wurde die Abschiedstour, die eigentlich schon für 2020 geplant war nun schon zum 2. Mal verschoben – auf das Frühjahr 2022.

Samus Pläne nach Sunrise Avenue

Der Finne macht weiter Musik – in Finnisch. Ganz ohne den Druck, den er bei Sunrise Avenue verspürt hat. „ Jetzt schreibe ich einfach nur einen Song, weil ich es liebe einen Song zu schreiben “, so Haber in einem Interview.

