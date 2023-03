"Remedy"-Sängerin Leony: „Es gab nie eine andere Option für mich“

Eine Frage, die die BRAVO-Community auch brennend interessiert, ist die Frage, ob Leony derzeit vergeben ist. "Ich bin schon immer gerne allein gewesen und bin auch jetzt gerade sehr gerne alleine. Ich genieße die Zeit, die ich für mich habe, die so gut wie null ist, und es passt auch gerade nicht so wirklich rein", teilt sie ganz ehrlich mit uns. "Ich konzentriere mich auf meine Musik, auf meine Karriere und die zwei Minuten, die ich am Tag habe, möchte ich gerne für mich nutzen", erzählt Leony und lacht dabei. Was auf jeden Fall auch verständlich ist. 😁

Leonys Debütalbum "Somewhere In Between" erscheint am 24.03.2023 und ihre erste Tour startet im Mai dieses Jahres.