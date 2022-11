Regel bleibt aus? Woran es liegen kann!

Ein „normaler“ Zyklus dauert etwa 21 bis 35 Tage und die Blutung hält im Durchschnitt fünf Tage an. Doch in der Jugend hält sich dein Körper nicht an diese Regelmäßigkeiten. Deine Blutung kann zwei Tage oder auch eine ganze Woche anhalten. Und die nächste kann nach 20 Tagen oder erst nach zwei Monaten anrollen . . . Hab aber keine Angst, das bleibt nicht so. Es dauert etwa drei Jahre, bis dein Zyklus (halbwegs) regelmäßig kommt und du sagen kannst, ob deine Blutung verfrüht oder verspätet kommt. Je älter du wirst, desto mehr kannst du auch deinem Zyklus vertrauen und du lernst auch die Vorboten der Tage (z.B. Unterleibsschmerzen ö.ä.) kennen. Kein Stress also, das kann dauern ;)