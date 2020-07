Mehr Zusammenhalt in der Community!

#BlackLivesMatter, #FridaysForFuture, Tierschutz oder die Rechte der LGBTQ+ Community: Es gibt viele Dinge, die unsere Welt bewegen und auch viele Probleme, an denen wir noch arbeiten müssen. Dafür brauchen wir vor allem eins: Zusammenhalt. Wenn wir zusammenhalten, können wir alles schaffen! Jede Krise überwinden, Veränderungen bewirken, Menschen aufklären und glücklicher Leben. Die gleichen Rechte für ALLE. Das bedeutet auch, Toleranz und Solidarität zeigen. Nicht nur im echten Leben, sondern auch im Internet. Viel zu oft findet man in den Kommentaren noch Trolls und Hater. Es ist Zeit, dass wir unsere Plattform und die Sozialen Medien positiv nutzen und good Vibes verbreiten. Denn wir sind dafür verantwortlich, uns unsere eigene Welt zu kreieren – und wie cool wäre eine Welt, in der alle zusammenhalten und sich für ein besseres Leben für ALLE einsetzen? Der Himmel auf Erden. Mit unserer Motto-Woche UNITE des #ReelsSummerCamp wollen wir genau erreichen: Eine bessere Welt und mehr Zusammenhalt in der Community!

Supporter des #ReelsSummerCamp: UNITE

Lousia Dellert ist Spezialistin, wenn es um Themen wie Politik und Nachhaltigkeit geht! Instagram

Diese Woche bekommen wir natürlich wieder professionelle Unterstützung von zwei ganz besonderen Creatorn: Louisa Dellert (@louisadellert) und Tim (@twenty4tim). Louisa setzt sich schon lange dafür ein, ihre Community zu den Themen Politik und Nachhaltigkeit aufzuklären. Für uns wird sie sich mit einem der größten Themen überhaupt auseinandersetzen: Dem Klimawandel und was wir dagegen tun können.

Nur gemeinsam sind wir stark: Für diese Message will sich twenty4tim einsetzen. Instagram

Wo ist der gegenseitige Support hin? Das fragt sich auch twenty4tim. Der Creator will sich ebenfalls für eine bessere Welt einsetzen, sein Motto dabei: "Den Kampf für mehr Gerechtigkeit gewinnt man nur, wenn man eine Gemeinschaft ist." Diese Message wollen wir auch unterstützen!

#ReelsSummerCamp: UNITE - So machst du mit

In dieser Woche dreht sich alles um Zusammenhalt. Was du in deinem Reels machst, ist egal. Zeige uns in deinem Video nur, was Zusammenhalt für dich bedeutet und welche Themen dich beschäftigen. Natürlich kannst du dir auch Inspiration von unseren Supportern Louisa Dellert und twenty4tim holen! Das Reels solltest du bis zum 14.7.2020 posten!

Aber Achtung, diese drei Dinge wichtig, wenn du dein Reels zum Summer Camp postest:

1. Teile dein Reels auf Instagram in deinem Feed, nicht (nur) in deiner Story!

2. Nutze den Hashtag #ReelsSummerCamp!

3. Verlinke @BRAVOMagazin bei deinem Posting auf Instagram

In den nächsten Wochen warten noch viele andere Challenges auf dich 😉

