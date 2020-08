Reels Summer Camp: Keep it Real!

Real-Reels – wir wollen dich genauso, wie du wirklich bist! Was beschäftigt dich? 💭 Was möchtest du unbedingt los werden? Worüber sollten auch andere dringend sprechen? In der finalen Aktionswoche des Reels Summer Camps, geht es darum, zu zeigen, wer du bist und vor allem was dich und deine wundervolle Persönlichkeit ausmachen. Erzähl uns von deinen Träumen, wie dein Leben wirklich ist, zeig uns dein wahres Gesicht – sei einfach REAL und zeig mit der neuen Funktion von Instagram, was in dir steckt!

PSYCHO-TEST: Welches #REELS passt zu dir?

Du willst beim #ReelsSummerCamp mitmachen aber weißt nicht welches Topic am Besten zu dir passt? Du hast Bock auf Fun auf Instagram aber willst dich nicht verstellen? Dann wird dir dieser Test helfen herauszufinden, welches Reels perfekt für dich ist!

REAL – So machst du mit!

Wie bist du wirklich und womit fühlst du dich am wohlsten? An was denkst du, wenn du mal grübelst und wie siehst du aus, wenn du so richtig happy bist? Zeig uns dein wahres Ich und sei diese Woche einfach #REAL und poste dein Reels bis spätestens 5.8.2020!

Aber Achtung, diese drei Dinge sind wichtig, wenn du dein Reels zum Summer Camp postest:

Teile dein Reels auf Instagram in deinem Feed, nicht (nur) in deiner Story!

Nutze den Hashtag #ReelsSummerCamp!

Verlinke @BRAVOMagazin bei deinem Posting auf Instagram

und schon bist du dabei und hast die Chance auf den #ReelsChoiceAward!