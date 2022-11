Rasieren im Intimbereich!

Kürze deine Schamhaare erst vorsichtig mit einem elektrischen Barttrimmer oder einer kleinen Schere. Die restlichen Härchen entfernst du am besten unter der Dusche mit einem Nassrasierer und etwas Rasierschaum. Vorsicht an den Hoden! Zieh die Haut ein wenig straff, nimm deinen Penis mit der Hand etwas zur Seite und führ die Klinge in Haarwuchsrichtung – dann gibt’s keine Pickelchen. Damit sich die frisch rasierte Haut schnell wieder beruhigt, zieh nach der Rasur nichts Enges an.