Intimrasur bei Mädchen!

Die Haut wird am wenigsten gereizt, wenn in Wuchsrichtung der Haare rasiert wird. Wer es entgegen der Wuchsrichtung machen will, weil die Haut dann noch glatter wird, muss mit Hautirritationen rechnen. Aber einigen Mädchen macht das nichts aus. Zwischen den Schamlippen muss besonders aufgepasst werden, weil das Rasieren in Hautfalten mehr Verletzungsgefahr birgt. Die Haut deshalb immer so straff wie möglich ziehen, bevor der Rasierer drüber gleitet.