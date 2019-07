Psychotest: Wie eifersüchtig bist du?

Na, wie viel Eifersuchts-Monster steckt in dir? Der Test verrät es dir!

Wir sind hin und wieder ja alle mal ein bisschen eifersüchtig. Das ist auch völlig in Ordnung und zeigt nur, dass wir jemanden wirklich mögen. Sonst würden wir uns ja nicht so viele Gedanken machen. Allerdings kann es schnell zu viel werden. Denn ein kurzer Blick aufs Handy ist okay, aber kein stundenlanges durchforsten nach fremden Nummern oder Nachrichten. Wenn du dir Sorgen machst, dass dein Freund oder deine Freundin dich betrügt, solltest du das offen ansprechen, anstatt ihr heimlich nachzuspionieren. Schließlich seid ihr in einer Beziehung und solltet euch vertrauen.

