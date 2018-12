Psychotest: Wie ehrgeizig bist du?

Einige machen sich vor Perfektion verrückt und andere machen sich fast über gar nichts Gedanken. Während eben einige suer ehrgeizig sind, kommen andere auch mit der gechillten Art super durchs Leben. Mit diesem Psychotest findest du raus, zu welcher Fraktion du gehörst. "Take it easy", "If you dream it you can make it" oder "You want to be number one" – check aus, welches Ehrgeiz-Level dich in Beschlag genommen hat.

Ganz nach dem Motto: Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht, machen sich einige echt dauernd Gedanken, wie sie ihr Leben perfektionieren können. Ist aber auch ien hammermäßig geiles Gefühl, wenn dir etwas gelingt und zwar so richtig gelingt. Super Noten oder ein mega aufregendes Date – super Feeling!