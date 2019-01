Psychotest: Welcher Wochentag bist du?

Es gibt Wochentage, die wir lieben und es gibt Wochentage, die wir hassen. Besonders der Montag scheint für super viele ein mieser Wochentag zu sein. Das frühe Aufstehen nach einem schönen Wochenende kann dabei wirklich ziemlich hart sein. Und meistens wird der Montag dann auch immer genau so, wie man sich ihn im Worst-Case-Szenario schon vorgestellt hatte: Beschissen. Doch, welcher Wochentag wäre man selbst, und was würde genau dieser über uns Aussagen? Wir sind dem mal auf die Schliche gegangen und haben diesen funny Test erstellt. Ganz viel Spaß beim Durchklicken, Staunen und Lachen. Und vielleicht sind wir am Ende dann gar nicht mal mehr so sauer auf den Montag. Denn: Jeder Montag ist ein Tag näher zum WOCHENENDE! Yay! Motivation ist alles.. :D