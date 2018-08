„Promi Big Brother“: Sophia Vegas kehrt nicht zurück ins Haus

Breaking News aus dem „Promi Big Brother“-Haus: Die schwangere Sophia Vegas wird nicht zu ihren prominenten Mitbewohnern zurückkehren!

Sophia Vegas wollte eigentlich weitermachen

Der Grund für diese überraschende Neuigkeit: Sophia hat akute gesundheitliche Beschwerden! Was genau der 30-Jährigen Blondine fehlt, ist bisher nicht bekannt. Nur so viel: Es hat weder etwas mit ihrer Schwangerschaft zu tun, noch mit dem Hautausschlag von Silvia Wollny. Wegen Verdachts auf Gürtelrose musste die elffache Mutter vor zwei Tagen unerwartet aus dem „Promi Big Brother“-Haus ausziehen und Sophia gleich mit – denn für Schwangere ist diese Krankheit nicht ungefährlich. Aufhören wollte keine der beiden Frauen, die sich übrigens überhaupt nicht mögen. Doch nachdem Silvia inzwischen zu Katja Krasavice, Daniel Völz und Co. zurückkehren durfte, bestätigte Sat.1 gerade, dass die Show für Sophia an dieser Stelle vorzeitig zu Ende ist.

SAT.1/EndemolShine

Sophia Vegas: Letzter Gruß aus dem Krankenbett

Die übrigen „Promi Big Brother“-Bewohner erfahren per Brief von Sophias überraschendem Auszug. „Ihr und ihrem Baby geht es gut, beide sind wohlauf", steht in dem Schreiben. Trotzdem musste sich die werdende Mutter in ärtzliche Behandlung begeben. Sophia wird sich heute Abend in der Live-Show (20:15 Uhr, SAT.1) von ihren ehemaligen Mitbewohnern per Videobotschaft vom Krankenbett aus verabschieden. Wenn ihr wissen wollt, wie die anderen Promis diese Schock-Nachricht aufnehmen, schaltet ein!

