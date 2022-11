Jungkook von BTS ist wohl das beste Beispiel dafür, wie sehr die Fans alles hypen, was ihre Stars benutzen oder tragen. Als der 21-Jährige z.B. beiläufig erwähnte, dass er seine Wäsche am liebsten mit dem Weichspüler der Marke Downy wäscht, war das Produkt innerhalb von 24 Stunden in ganz Südkorea ausverkauft. Krass!