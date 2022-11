Pille einen Tag zu früh genommen! Wirkt sie trotzdem?

Dir ist aufgefallen, dass du die Pille zu früh genommen hast? Kein Grund zur Panik! Das ist in den meisten Fällen nicht dramatisch. Natürlich ist die richtige Einnahme bei der Pille für die Wirkung extrem wichtig. Dabei gibt es jedoch Unterschiede: Hast du die Pille einen Tag zu früh genommen und damit deine Pillenpause verkürzt? Oder hast du die Pille ein paar Stunden zu früh eingenommen? Wir verraten dir, was du in den einzelnen Fällen beachten musst und wie du weiter vorgehen solltest.

SEX-HOROSKOP: DAS MACHT DEN STERNZEICHEN BESONDERS VIEL LUST