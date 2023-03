Pickel am Penis: Gefährlich? Und was hilft?

Wenn du Pickel oder Punkte an deinem Penis entdeckst, muss das kein Grund zur Sorge sein! Denn dabei handelt es sich meist um sogenannte Hornzipfel, die oft im Verlauf der Pubertät entstehen.

Tatsächlich haben viele Jungs und Männer diese kleinen, schmerzlosen Hautknötchen auf dem Penis, die auch weißlich, hautfarben oder rötlich aussehen können. Bei vielen befinden sich die Pickel in der Kranzfurche, also am Übergang zwischen Eichel und Penis und sind oft symmetrisch angeordnet. Dabei kann es so aussehen, als würden die Pickel in einer Reihe aneinander liegen.