Pete Davidson: Datet er nun Kims Schwester Kendall Jenner?

Im August dieses Jahres haben sich Kim Kardashian und Pete Davidson nach nur neun Monaten Beziehung getrennt. Also ein weiteres Ex-Star-Paar, dass es nicht lange miteinander ausgehalten hat. Pete Davidson hat sich sogar ein Liebestattoo für Kim Kardashian stechen lassen. Der Grund für die Trennung sollen unterschiedliche Zukunftspläne gewesen sein, welche die beiden nicht unter einen Hut gebracht haben.

Pete Davidson hat in der Vergangenheit schon immer schöne, erfolgreiche Hollywood-Frauen gedatet. Er war zum Beispiel mit Ariana Grande verlobt und auch mit Schauspielerin Kate Beckinsale hat er sich getroffen. Nun soll der Comedian ein wunderschönes und sehr bekanntes Model daten. Aber ist es wirklich Kim Kardashians Schwester Kendall Jenner? Oder sind das Fake-News?

Pete Davidson trifft sich mit Supermodel

Pete Davidson datet angeblich Supermodel Emily Ratajkowski. Nicht Kendall Jenner. Zumindest wurden Pete und Emily jetzt Händchen haltend in Brooklyn, New York zusammen gesichtet. Dies berichtete eine Star-Gossip-Seite eines Fans. Und kurz darauf haben auch einige andere Fans die beiden in Real-Life gesehen. Emily Ratajkowski sieht Kendell Jenner sehr ähnlich. Deswegen haben ein paar Beobachter*innen sie wohl verwechselt. Kommentare wie „Omg! Ich dachte zunächst, dass es Kendall Jenner ist“, sind auf Social-Media zu finden.

Genau wie Comedian Pete Davidson ist auch Model Emily Ratajkowski noch gar nicht so lange Single. Offiziell hat sie im September 2022 die Scheidung von ihrem Ehemann eingereicht. Sie war zwei Jahre verheiratet. Emily hat auch einen gemeinsamen Sohn mit ihrem Ex-Mann. Ob und wann Emiliy und Pete ihre Liebe offiziell machen, wird sich noch zeigen. Verstehen tun sie sich anscheinend aber sehr gut. 🥰

