Peinliche Beziehungs-Momente: Der erste Rülpser

Wir alle müssen mal rülpsen. Oder pupsen. Oder ein großes Geschäft verrichten. Der Körper arbeitet halt vor sich hin und schert sich kein bisschen über soziale Konventionen und Normen! Meist ist er so nett und überlässt uns ein bisschen Kontrolle über all die Geräusche und Gase, die er so aus unserem Körper verbannt. Aber leider nicht immer. Es wird immer ein erstes Mal geben, auch für Rülpser und Co. Wie damit umgehen? Du kannst so tun, als wärst du es nicht gewesen bzw. hättest nichts gehört. 😂 Oder als sei dieser Moment zum ersten Mal überhaupt passiert („Hast du das gehört? Was war das?! Ich hab Angst!“). So oder so WIRD es passieren, also stell dich lieber frühzeitig darauf ein. Im besten Fall macht dein*e Partner*in den ersten Schritt! 😁