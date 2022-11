Peinliche Beziehungs-Momente: Das erste gemeinsame Aufwachen

„Ah, so siehst du also morgens aus!“ Und der Tag kann beginnen! In Beziehungen sieht uns unser*e Partner*in in allen möglichen Lebenslagen und Situationen – und ja, dazu zählt auch der Morgen. Die schönste Zeit des Tages, in der wir mit Mundgeruch, Schlaf in beiden Augen, leicht verschwitzt und völlig verballert erwachen und erst einmal ein einstündiges Programm brauchen, um einigermaßen klarzukommen. Ist es nicht wundervoll, solche Dinge mit dem liebsten Menschen zu teilen? Geht. Geht so.