One Direction: Comeback zum Jubiläum

Zum 8-jährigen Band-Jubiläum feierten One Direction jetzt ein Comeback auf Twitter!

One Direction: Rührende Worte via Twitter

Schnappt euch ein Taschentuch, "One Direction"-Fans, denn hier wird es wirklich sentimental. Heute (23.7) teilte das ehemalige "One Direction"-Gruppenmitglied Louis Tomlinson auf Twitter rührende Worte, um uns alle an einen sehr wichtigen Jahrestag im 1D-Fandom zu erinnern: den Tag, an dem die Gruppe offiziell 2010 gegründet wurde. "#8YearsOfOneDirection Wo ist die Zeit hin?" Louis schrieb in der ersten von zwei Gedenk-Tweets. "Vielen Dank an jede einzelne Person, die uns jemals unterstützt hat. Große Liebe!" Er fuhr schnell mit einem frecheren Tweet fort und schrieb: "Und denk dran, wenn es in eine Richtung geht und es ist ein Banger, den ich wahrscheinlich darauf geschrieben habe # 8YearofOneDirection." Liam Payne dachte ebenfalls an das monumentalen Jubiläum und twitterte: "Was für unglaubliche 8 Jahre war es mit meinen Brüdern! Vielen Dank an alle Fans, die unsere Reisen unterstützen und verfolgen. Love LP."

#8YearsOfOneDirection Where has the time gone!? Thank you so much to every single person who’s ever supported us. Big love! — Louis Tomlinson (@Louis_Tomlinson) 23. Juli 2018

#8YearsOfOneDirection what an incredible 8 years it’s been with my brothers! Thank you to all the fans that are still supporting and following our journeys. Love LP ❤ — Liam (@LiamPayne) 23. Juli 2018

Und auch der offiziele Twitter-Account der Jungs wurde wiederbelebt! Nach mehr als sieben Monaten wurde zum ersten Mal wieder etwas gepostet: Ein Erinnerungs-Tweet zum Jubiläum!

A whole lotta history... this Monday is an important anniversary for the guys, it’s been #8YearsofOneDirection



To celebrate, it's time to relive all the hits this weekend by streaming the official playlist and tweeting which tracks you are listening to https://t.co/H09htTye18 pic.twitter.com/Pus8wudY7T — One Direction (@onedirection) 20. Juli 2018

One Direction: Unglaubliches Jubiläum

Es ist unglaublich, dass "One Direction" vor acht Jahren bei "The X-Factor" gegründet wurde. Es fühlt sich so an, als sei in dieser kurzen Zeit so viel passiert. In weniger als einem Jahrzehnt wurde 1D zu eine der beliebtesten Popgruppen, veröffentlichte fünf Studioalben und ging auf zahlreiche Welttourneen. Nach dem Ausstieg von Zayn Malik veröffentlichten die Jungs noch ein gemeinsames Album und legten dann eine offizielle Band-Pause ein, um sich auf ihre Solo-Karrieren zu konzentrieren. Louis und Liam sind mittlerweile sogar stolze Väter, Harry und Niall haben gerade ihre erste eigene Solo-Welttournee beendet und Louis kehrt dahin zurück, wo für 1D alles angefangen hat: "X-Factor". Als Jury-Mitglied such er dort nach dem nächsten Superstar.In den acht Jahren ist also echt viel passiert!

2011 waren One Direction bei uns in der Redaktion zu Besuch. B.Kühmstadt/ BRAVO

One Direction: Comeback?

Natürlich teilten auch 1D-Fans via Twitter ihre Erinnerungen an die "One Direction"-Zeit. Inmitten aller traurigen Gesichtsmeme schrieben die Fans süße Botschaften, um den besonderen Moment zu feiern. "Wir werden euch weiter unterstützen! Wir sind das großartigste Team, das die Welt je gesehen hat !!!" während ein anderer Fan mit "COMEBACK COMEBACK COMEBACK" kommentierte. Und es gab einen Tweet, der alle Reaktionen auf #8YearsOfOneDirection auf den Punkt brachte: "Heute, immer und für immer." Ein Comeback der Boys ist wohl nicht in Sicht – wir halten euch auf dem Laufenden, falls sich etwas ändern sollte.

And we will continue to support! We’re the greatest team the world has ever seen!!! #8YearsOfOneDirection — Angela#8YearsofOneDirection (@AngelaxHoran) 23. Juli 2018

COMEBACK COMEBACK COMEBACK COMEBACK COMEBACK COMEBACK COMEBACK COMEBACK COMEBACK COMEBACK COMEBACK COMEBACK COMEBACK COMEBACK COMEBACK COMEBACK COMEBACK COMEBACK COMEBACK COMEBACK COMEBACK COMEBACK COMEBACK COMEBACK COMEBACK #8YearsOfOneDirection 🎂💯 — *Alexa Partoza* (@alexapartoza1) 23. Juli 2018

