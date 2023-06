Nicola Coughlan: 10 Fakten über den "Bridgerton"-Star

Nicola kämpft für die Sachen, die ihr am Herzen liegen, mindestens genauso sehr, wie für ihre Träume. In 2015 ging sie unter anderem von Tür zu Tür, um auf die Legalisierung gleichgeschlechtlicher Ehe in Irland aufmerksam zu machen: "Das war, bevor irgendwer wusste, wer ich bin. Also hatte ich keine große Plattform, aber ich habe getan, was ich konnte." Also sie bekannter wurde, hörte ihr Einsatz für die LGBTQ+ Community nicht auf: "Ich spiele einen queeren Charakter in Derry Girls und da die gleichgeschlechtliche Ehe bis dieses Jahr [2020] illegal war, wollte ich meine Stimme leihen und darauf aufmerksam machen. Es ist kein bequemes Thema, über das leicht gesprochen werden kann, aber ich habe Freund*innen, die wegen Gesetzen wie diesen gelitten haben."

Aber auch für die Rechte von Frauen macht sich Nicola stark. Zusammen mit "Derry Girls"-Kollegin Siobhan McSweeney versuchte sie 2019 auf Frauen, die keinen Zugang zu Abtreibungen haben, aufmerksam zu machen. Sie leitete einen Marsch, in dem jede*r Teilnehmer*in einen Koffer trug – Ein Symbol für die 28 Frauen, die jede Woche nach England reisten, um dort die Abtreibung durchführen zu lassen: "Frauen werden in ihrem eigenen Land wie Verbrecherinnen behandelt", so Nicola damals. Siobhan fügte hinzu: "Das ist ein Problem der Vernachlässigung. Es sieht aus, wie ein dummer Stunt mit den Koffern, aber es lenkt die Aufmerksamkeit auf den Fakt, dass die Menschen unglaublich ignorant sind."