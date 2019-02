Nicki Minaj oben ohne auf Instagram

Nicki Minaj zeigt ihre Brüste

Nicki Minaj ist dafür bekannt, dass sie sich gerne freizügig präsentiert. Die Rapperin weiß ganz genau, wie sie ihre Kurven in Szene setzen muss. Jetzt zeigte sich die 36-Jährige fast nackt auf Instagram: Auf ihrem neusten Pic trägt sie neben einer XXL-Perrücke in Pastellfarben nur eine Seidenstrumpfhose und ein beigefarbenes Korsett. Ihre Brüste verdeckt die US-Amerikanerin nur notdürftig mit ihrem Arm! Wow, ganz schön gewagt!

Nicki Minaj: Deutschand-Konzert

Aber auch wenn Nicki angezogen ist, bedeckt sie ja meistens nur das nötigste von ihrem heißen Body. Bald könnt ihr euch auch live davon überzeugen, denn die Rapperin geht auf ihre große „Nicki Wrld Tour“ und kommt für ein Konzert nach Berlin! Schon am 28. Februar ist es so weit, dann wird sexy Nicki zusammen mit dem Rapper Juice Wrld in der Mercedes-Benz-Arena auf der Bühne stehen. Noch gibt es Tickets! Für 72,30 Euro bis 99,55 Euro könnt ihr euch die Songs ihres neuen Albums „Queen“ live reinziehen und euch überraschen lassen, welche Outfits dann ihren Körper bedecken… oder auch nicht bedecken ;)

