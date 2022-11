Nicht verhütet! Was jetzt?

Aufregung, Vergesslichkeit oder eine Panne mit dem Verhütungsmittel! Es gibt viele Möglichkeiten, warum mit der Verhütung mal was schief gehen kann. Wir erklären Dir, wie Du in vielen Fällen trotzdem noch eine Schwangerschaft verhindern kannst.

Ein Mädchen kann immer dann schwanger werden, wenn Samenflüssigkeit an oder in die Scheide geraten ist und das Mädchen nicht verhütet. Und anders, als viele glauben, sind es weit mehr als zwei Tage im Monat, in denen ungeschützter Sex zu einer Schwangerschaft führen kann. Denn Spermien halten sich mehrere Tage in der Scheide am Leben, um dort möglichst lange auf die Begegnung mit einem frisch heran gereiften, befruchtungsfähigen Ei zu warten. Also ist auch Sex vor dem Eisprung riskant. Und wann genau der stattfindet, kann ein Mädchen schlecht vorhersagen. Daher besteht immer ein Risiko, bei ungeschütztem Sex schwanger zu werden.