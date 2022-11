Schwangerschaftstest! So geht's!

Du hattest ungeschützten Sex und jetzt bleibt Deine Regel aus? Dann willst Du natürlich wissen, ob Du schwanger bist. Wir geben Dir alle Infos, die Du brauchst, um den Test zu machen.

Schwanger werden kannst Du immer dann, wenn Sperma direkt an oder in Deine Scheide gelangt.

In vielen Fällen kann mit der "Pille danach" bis zu fünf Tage nach dem Verhütungsunfall die Entstehung einer Schwangerschaft verhindert werden. Um die Pille danach zu bekommen, musst Du allerdings zu einem Arzt gehen. Am Wochenende bekommst Du sie auch in vielen Krankenhäusern. Je eher Du sie nimmst, desto wahrscheinlicher kann eine Schwangerschaft verhindert werden.

Hast Du versäumt, Dir die Pille Danach zu besorgen, kannst Du nur mit einem Schwangerschaftstest sicher rausfinden, ob Du schwanger bist oder nicht!

Das musst Du über einen Schwangerschaftstest wissen:

Wann kann ich einen Schwangerschaftstest machen?

Willst Du so schnell wie möglich wissen, ob Du schwanger bist, kannst Du frühestens 10 Tage nach Deiner Verhütungspanne einen Schwangerschaftstest machen.

Wichtig: Lies unbedingt die Gebrauchsanweisung Deines Tests! Steht dort eine andere Frist, dann halte Dich auf jeden Fall daran! Nur dann bekommst Du ein zuverlässiges Ergebnis.

Machst Du den Test früher, hat das keinen Sinn! Das Testergebnis ist dann noch nicht sicher.

Wo bekomme ich einen Schwangerschaftstest her?

Zuverlässige Schwangerschaftstests, die Du zu Hause machen kannst, bekommst Du in jeder Apotheke oder Drogerie. Du brauchst dazu kein Rezept! Du kannst einen Schwangerschaftstest aber auch bei Deinem Arzt machen lassen. Einige Ärzte verlangen dafür allerdings eine Gebühr. Frag vorher am besten nach, wie es bei Deinem Arzt ist.

Kein Grund sich zu schämen! - Niemand schaut Dich blöd an, wenn Du in einer Apotheke oder bei einem Arzt nach einem Test fragst oder ihn auf das Kassenband legst!

Welchen Schwangerschaftstest soll ich kaufen?

Die meisten Schwangerschaftstests sind sehr zuverlässig, wenn Du sie richtig anwendest! Wenn Du magst, dann lass Dich in der Apotheke beraten, welcher Test für Dich geeignet und einfach zu benutzen ist. Es ist nicht notwendig, den teuersten Test zu kaufen. Die Günstigen können auch gut sein. Wenn Du Deinen Test in der Apotheke kaufst, dann sag ruhig, dass er nicht so viel kosten darf.

Was kostet ein Schwangerschaftstest?

Der Durchschnittspreis für einen Test liegt bei etwa 8 Euro. Eine Doppelpackung kostet circa 15 Euro.

Schwangerschaftstests gibt's nicht auf Rezept - die Kosten musst Du selbst tragen.

Wie funktioniert ein Schwangerschaftstest?

Mit einem Schwangerschaftstest kannst Du innerhalb von wenigen Minuten feststellen, ob Du schwanger bist oder nicht.

Jeder Test funktioniert nach dem gleichen Prinzip: Du pinkelst am besten Morgens auf das dafür vorgesehene Stäbchen des Tests. Halt dafür das Teststäbchen direkt in den Urin-Strahl. Oder Du fängst die Flüssigkeit in einem sauberen Behälter auf in den Du das Stäbchen eintauchst.

Das Testgerät enthält meist ein Kontroll- und ein Ergebnisfeld. Das erste zeigt an, ob der Test gültig ist. Im Ergebnisfeld erscheint das eigentliche Resultat.

Der Test kann nachweisen, ob Du das Schwangerschaftshormon Beta-HCG im Urin hast. Wenn das der Fall ist, bist Du schwanger und der Test zeigt Dir das dann an. Die Symbole dafür sind unterschiedlich: Stiche, Kreuze, Farben...

Wie Du das Ergebnis ablesen kannst, steht in der Gebrauchsanweisung!

Wie sicher ist ein Schwangerschaftstest?

Wenn Du den Test ganz genau nach der Gebrauchsanweisung machst, ist er fast hundertprozentig sicher. Eine ausführliche Beschreibung liegt jeder Packung bei.

Ist das Ergebnis "positiv", bedeutet das, dass Du schwanger bist. Ist das Ergebnis "negativ", bedeutet das, dass Du nicht schwanger bist.

Was tun, wenn der Test positiv (schwanger!) ist?

Zeigt der Test an, dass Du schwanger bist, dann lass das Ergebnis unbedingt noch mal von einem Arzt überprüfen!

Bist Du schwanger? Dann bleib mit Deinen Gefühlen nicht allein. Vertrau Dich Deinen Eltern und/oder Freunden an!

