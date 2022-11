Newcomer*innen, die 2022 durchstarten: Josh Gray

Bekannt wurde Josh Gray als Mitglied der irischen Band HomeTown, die 2014 vom ehemaligen The X Factor (UK)-Juror Louis Walsh gegründet wurde. Nachdem sich die Band 2016 trennte, wurde es aber erstmal still um den Sänger. Zwei Jahre später veröffentlichte er dann seinen ersten Solo-Song und bringt seitdem regelmäßig neue Tracks raus. Vor allem seine Ballade "Imagine" gewann in den letzten Monaten an Aufmerksamkeit, obwohl der Song bereits Mitte 2020 erschien. Auch sein neuester Track "Already Do" ist ein richtiger Ohrwurm.