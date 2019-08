Neues Album von ermordeten XXXTentacion

XXXTentacion: Zweites Album nach Tod erscheint im Herbst

Kurz nach dem Release seines weltweiten Durchbruch-Albums "?", das es bis auf Platz Eins der US Billboard Charts schaffte, wurde XXXTentacion am 18. Juni 2018 in Miami/Florida mitten auf der Straße in seinem Auto erschossen. Ein Schock für die Musik-Welt, denn XXX zählte zu den talentiertesten Newcomern, die das Game zu bieten hatte. Besonders tragisch: XXXTentacion war kurz davor, einen Sohn zu bekommen, der jetzt ohne seinen Vater aufwachsen muss.

XXXTentacion: Zweites Album nach Tod erscheint im Herbst

Doch zumindest musikalisch hat der "Sad!"-Star ordentlich vorgearbeitet. Nachdem sich XXXTentacion bereits Ende letzten Jahres mit neuer Musik zurückgemeldet hat, soll im Herbst sein bisher zweites Album nach seinem Tod erscheinen. "Bad Vibes Forvever" soll eh heißen und einige hochkarätige Feature-Acts enthalten. So wurde bestätigt, dass Stars wie Lil Wayne, Lil Nas X, Blink-182, Tory Lanez und Stefflon Don auf den neuen Tracks zu hören sein werden. Interessanter Fakt: "Bad Vibes Forever" sollte eigentlich das Debüt-Album von XXX werden und iursprünglich am 31. Oktober 2016 erscheinen. Gleichzeitig arbeitete er aber an "17", das dann als erste Wahl getroffen wurde.

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!