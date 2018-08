Neues Album von dieser K-Pop-Band!

Die K-Pop-Band Red Velvet startet mit ihrem neuen Sommer-Album mega durch.

K-Pop-Band: Neues Album von Red Velvet

Red Velvet ist eine prominente K-Pop-Band, die mit jedem Album eine andere Note einbringt, und ihr neues Album "Summer Magic" ist nicht anders. Die Single "Power Up" kombiniert hoch tanzbare Beats und süße Vocals. Wenn der letztjährige Hit "Red Flavour" von Anfang bis Ende frisch und optimistisch war, ist "Power Up" laut den Mitgliedern der Gruppe ein absolut ansteckendes Sommerlied. Die fröhlichen Songs, die die Energie ihrer Jugend kanalisiert, liefert die Botschaft "Arbeite hart, spiele hart". Alle fünf Mitglieder verleihen einem wahrhaft sommerlichen Track ihre frischen und hellen Stimmen. "Es ist unser zweiter Sommer-Release, und wir haben das Album mit coolen Vibes gefüllt, damit die Leute die Hitzewelle überwinden können", sagte Wendy während einer Pressekonferenz für das zweite Solokonzert der Band, REDMARE, am Sonntag in Seoul. "Wenn es bei Red Flavour um Frische geht, geht es bei Power Up um Energie."

K-Pop-Band Red Velvet: Ihre Inspiration für das Album

Seulgi kommentierte, dass die ermutigende Botschaft des Songs von Lee Soo-man, dem Chef von SM Entertainment, stammte. "Lees Worte inspirierten eine Reihe von Texten. In einem Firmenworkshop sagte er uns, wir sollten hart arbeiten und hart spielen." Auf der anderen Seite teilte Joy ihre gemischten Gefühle über die Veröffentlichung eines neuen Albums ein Jahr nach dem Megahit "Red Flavor" der Band. "Da Red Flavour ein großer Erfolg war, fühlte ich mich unter Druck gesetzt, das neue Album zu machen. Aber wir sind zuversichtlich, dass Power Up ein weiterer Megahit sein wird ", sagte sie. "Wir haben uns viel Mühe gegeben, in zahlreichen Versionen aufgenommen und in verschiedenen Tonlagen gesungen." Ihr neues Mini-Album "Summer Magic" besteht aus sieben Songs, darunter eine englische Version von Bad Boy, ihrem vorherigen Hit auf dem Januar-Album "Perfect Velvet". Weitere Tracks sind Mosquito, Mr. E, Hit That Drum und Blue Lemonade.

K-Pop-Band Red Velvet: Fan-Liebe

Die fünfköpfige Mädchenband sprach auch darüber, warum essie nicht stört, dass die meisten ihrer Fans Teenager sind. "Es ist gut zu hören, dass wir junge Fans haben, oft im Teenageralter. Es gab einen Moment, in dem ich über den Grund ihrer Liebe und Unterstützung nachdachte. Ich vermute, der Grund ist, dass unsere Songs einfach zu verstehende Melodien und Texte sind und wir verschiedene Musikrichtungen ausprobieren ", sagte Joy.

