Neue Gesichter für "Die drei ???": So reagieren die neuen Stars auf schimpfende Fans

Die Abenteuer der "Die drei ???" gehören für viele Menschen zur Kindheit und Jugend! Die Abenteuer von Justus, Peter und Bob wurden bereits in den 1960er Jahren in den USA in Form von Büchern (Original-Titel: "Three Investigators") ins Leben gerufen – und dann auch ins Deutsche übersetzt.

Seit den 1990er Jahren wird die Abenteuer-Serie mit deutschen Autor*innen fortgeführt. Und: das sehr erfolgreich! Es gibt nicht nur Bücher, sondern auch die so beliebten Hörspielreihe.

UND – es gab auch schon zwei Filme (US-Produktion):