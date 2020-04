Johnny Depp: Durchbruch auf Instagram

Instagram ist für viele Stars bereits zum Daily Business geworden, sie laden Bilder hoch und geben ihren Fans einen kleinen Einblick in ihr privates Leben. Dennoch gibt es immer noch wenige Berühmtheiten, die sich dagegen sträuben und sich noch kein Instagram-Profil zugelegt haben. So war es auch bei Superstar Johnny Depp der Fall. Erst seit Kurzem gehört er der Community an und erzielt damit einen wahren Durchbruch. Innerhalb vier Stunden knackt er die 1 Million Grenze. WTF! 😳

Johnny Depp: Das ist sein erste Feedbeitrag

„Besser spät als nie“ – das hat sich wohl auch der Schauspieler gedacht. Seit gestern ist er nun auch bei Instagram vertreten und das mit Erfolg! Bereits nach 15 Minuten hat der „Fluch der Karibik“-Schauspieler stolze 200.00 Follower. Wow! Dafür kämpfen einige Jahrelang und er stellt diesen Rekord nach nur wenigen Minuten auf… Auch wenn er neu im Business ist, hat er den Dreh schnell raus. Wie ein wahrer Influencer teilt er zuallererst einen Feedbeitrag, der ein späteres Video anteasert und dann folgt auch noch sein erstes IGTV. Die Quarantäne-Zeit steigt wohl auch ihm momentan mächtig zu Kopf und lässt ihn erfinderisch werden. Wir freuen uns auf noch mehr Unterhaltung von Johnny Depp!

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!