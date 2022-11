Netflix-Serie "Wednesday": Staffel 2: Alle wichtigen Infos

Die Netflix-Serie "Wednesday" dreht sich um Wednesday Addams. Sie ist ein Teil der berühmten Addams Family. Vielleicht kennst du die Filme aus den 90-ern. Onkel Fester, das eiskalte Händchen, sie alle sind in der Serie zu sehen. Jedoch steht Wednesday klar im Mittelpunkt.

Das sehr direkte Mädchen mit den langen schwarzen Haaren ist nicht an einem Mittwoch zur Welt gekommen. Schade eigentlich. Bei dem Namen hätte man es doch fast denken können. 😃 In Folge 1 erfahren wir, dass sie stattdessen am Freitag, den 13., das Licht der Welt erblickte.

Wednesday ist eine Rebellin und möchte sich wirklich an gar keine Regel halten. Deswegen hat sie schon einige Schulwechsel hinter sich. Außerdem hat sie eine geringe Toleranzgrenze. Ärgert man zum Beispiel ihren kleinen Bruder (was nur Wednesday allein darf), dann kann es schon mal sein, dass sie zwei Beutel voll mit fleischfressenden Piranhas in das Schwimmerbecken schmeißt, indem der Mobber ihres Bruders gerade seine Runden zieht. Und das nur, um ihn eine "Lektion zu erteilen".

Hört sich ziemlich heftig an, was es auch teilweise ist, aber dabei hat die Netflix-Serie, produziert von Legende Tim Burton, einen super witzigen und einmaligen Humor.

Wednesday wird auf das Nevermoore Internat geschickt. Eine Schule für Außenseiter*innen. Vampire, Werwölfe und andere übernatürliche Kreaturen finden sich hier. Auch schon Wednesdays Eltern waren auf dieser Schule. Nun soll sie in die Fußstapfen ihrer Eltern getreten. Doch darauf hat das junge Mädchen so gar keine Lust. Wednesday ist gerade schon dabei, ihr zu Flucht zu planen und abzuhauen, da stößt sie auf das ein oder andere große Geheimnis von Nevermoore ... und ihre Eltern scheinen auch nicht so ganz unschuldig zu sein. Wednesday beschließt den Geheimnissen und vor allem ihren neuen Kräften, ihren Visionen, auf den Grund zu gehen!