NBA-Megastar LeBron James kommt nach Deutschland!

NBA-Megastar LeBron James stattet Deutschland einen Besuch ab. Wo du den Basketball-Champ treffen kannst, liest du hier …

LeBron James in Berlin

Es ist die News des Tages: Der dreimalige NBA-Champion LeBron James kommt nach Deutschland! Genauer gesagt, nach Berlin! Dort möchte der 33-jährige mit seiner Botschaft „More Than an Athlete“ (Deutsch: Mehr als nur ein Athlet) zusammen mit Nike am 2. und 3. September die Jugend Berlins durch den Sport in ihre eigene Zukunft führen und mit ihnen im Rahmen eines riesigen Pick-Up-Spiels die Kraft des Sports feiern. Als Musik Line-Up haben sich auch einige der größten deutschen Rap-Stars angekündigt.

Wichtige Message von King James

Mit „More Than an Athlete“ verbreitet der Profi-Sportler zudem eine wichtige Message. Es geht darum, Verantwortung zu übernehmen, eine Führungsperson in seinem Team zu sein und sowohl auf dem Platz, als auch in der Gemeinschaft eine Vision für das große Ganze zu haben.

So bist du beim King-James-Event dabei

Du bist zwischen 16 und 20 Jahre alt, kommst aus Berlin und möchtest am 2. September als Spieler bei dem Event der Extraklasse mit LeBron James dabei sein und dein Können unter Beweis stellen? Dann lade dir unbedingt die kostenlose „Nike“-App runter – dort bekommst du alle weiteren Informationen und kannst dich registrieren. Falls du nicht selbst auf dem Court spielen möchtest, sondern nur als Zuschauer dabei sein willst, um den besten Athleten der Welt zu feiern, gibt es bald auch mehr Infos hierzu.

Ein Beitrag geteilt von LeBron James (@kingjames) am Jul 16, 2018 um 11:35 PDT

LeBron James – der Basketball-King!

- Der 2,03 Meter große Superstar ist einer von sechs Profispielern in der Geschichte der NBA, der in acht aufeinanderfolgenden Finals stand.

- In der letzten Saison überholte LeBron die Basketball-Legende Michael Jordan – und punktete so oft in Serie zweistellig wie kein anderer.

- Anfang des Jahres gelang es LeBron als bis dato jüngster Spieler, die 30.000 Punkte voll zu machen. Damit ist er neben dem deutschen Superstar Dirk Nowitzki der erst siebte Spieler in der Geschichte, dem dies gelang!