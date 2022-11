Natalie Portman & Kat Dennings: Heimliche BFFs

"Das war echt lustig. Als sie die Farbe nach dem Dreh abgemacht hat, dachte ich: 'Oh mein Gott, sie ist so schön!' Das hätte ich hinter dem ganzen Make-Up gar nicht erwartet. Sie ist sooo lustig - eine wundervolle Schauspielerin!"

Sofort waren die zwei total dicke und träumten von einem gemeinsamen Filmdreh - was 2010 mit dem ersten Teil von "Thor" und 2013 mit Teil zwei in Erfüllung ging. "Es war so toll, eine Freundin dabei zu haben. Anstatt zurück in unsere Trailer zu gehen, saßen wir zusammen und haben gequatscht. Stellan Skarsgard war unsere dritte Freundin. Er hat sich immer darüber beschwert, nur mit den Mädels rumzuhängen - aber er hat es heimlich geliebt", lacht die 32-Jährige.

Toll, wenn mit so tollen Freunden aus Arbeit einfach nur Spaß wird...