Drogen waren Schuld: Kim Gloss hatte wieder einen Autounfall

Jetzt meldet sich Kim Gloss das erste Mal nach dem Unfall zu Wort. Der "Bild" sagte Kim: "Mir geht es besser, ich wurde gestern aus dem Krankenhaus entlassen. Meine Gedanken sind nonstop bei ihr (Ines Redjeb). Ich hoffe, es geht ihr bald wieder besser." Aber neben den Schmerzen, der Angst um ihre Freundin und dem schlechten Gewissen hat Kim Gloss noch ein weiteres Problem: Die Polizei ermittelt nun gegen sie. "Wir ermitteln wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung gegen die Fahrerin", so ein Sprecher der Hamburger Polizei zur "Bild". Doch die Ermittlungen gehen wohl eher mühselige voran, denn Kim Gloss will nichts über den Unfall wissen: "An den Unfall kann ich mich überhaupt nicht erinnern", sagt sie. Nun ist es an der Polizei, den wahren Grund für den Unfall herauszubekommen.

Am Donnerstag (26.09) rasten die drei frontal in einen Bus in der Hamburger Innenstadt. Sie mussten sofort ins Krankenhaus! Kim Gloss hat sich bei dem Unfall eine Gehirnerschütterung und Schnittverletzungen zugezogen. Ines dagegen soll sogar in Lebensgefahr geschwebt sein. Sie saß auf der Rückbank des Autos und bekamt bei dem Aufprall einen Koffer gegen den Kopf und war sofort bewusstlos. Sie erlitt schlimme Quetschungen am Brustkorb und Verletzungen am Kopf, sie wurde umgehend operiert. Wie die "bild.de" berichtet, haben die Ärzte Ines sogar ins Koma gesetzt, aus dem sie aber wieder aufgewacht ist und auf dem Weg der Besserung sei!