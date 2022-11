Muhabbet: Liebessong mit super viel Gefühl!

Dramatisch: Ein Streit, der mit dem Tode endet! Dies erlebt Muhabbet in seinem Clip "Sie liegt in meinen Armen". Facts, Pics, Video!

Sein Dad komponiert, seine Mutter leidenschaftliche Sängerin - und er selbst ist auf dem Weg zum neuen deutschen Supersänger: Der türkischstämmige Muhabbet hat mit seiner ersten Single "Sie liegt in meinen Armen" einen garantierten Hit am Start!

Wo Muhabbet auftritt, jubeln ihm die Fans zu. Bei seinem Auftritt bei einem deutsch-türkischen Fest in Berlin brachte er eine ganze Straße zum Tanzen. Obwohl er bis jetzt noch keine Single veröffentlicht hatte - "Sie liegt in meinen Armen" ist sein Debüt - ist Muhabbet bei seinen türkischen Fans schon lange ein Megastar!

Im Internet wurde "Sie liegt in meinen Armen" über 250 000 Mal von einer Internet-Tauschbörse heruntergeladen, weil der Song noch nicht offiziell auf CD zu kaufen war!

Innerhalb nur eines Jahres wurde "Sie liegt in meinen Armen" in der türkischen Community zur Hymne. Egal, ob am Strand von Antalya auf einem HipHop-Festival oder in den zahlreichen türkischen Clubs in Deutschland, sogar auf türkischen Volksfesten singt man diesen Song mit!

Muhabbet nennt seinen Sound "R&Besk", eine Verschmelzung von amerikanischem R&B (Rhythm & Blues) im Stil von Usher und Alicia Keys mit dem türkischen Popmusikstil Arabeske.

Damit gelingt Muhabbet die Vereinigung der beiden Welten, in denen er musikalisch lebt: "Ich höre bei meinen Eltern und bei meinen Geschwistern türkischen Arabeske. Bei meinen Freunden hören wir R&B, HipHop und Black Music", verriet Muhabbet in einem Interview mit stern.de.

Im Text des Songs erzählt Muhabbet von einem Pärchen, das in einem Café Streit hat. Muhabbet: "Sie ist total sauer auf ihn, steht auf und rennt zur Tür raus und er ihr hinterher. Auf der Straße wird sie von einem Auto angefahren. Sie sagt: 'Ich liebe Dich' - und stirbt in seinen Armen."

» Hier kannst du dir den ergreifenden Clip zu "Sie liegt in meinen Armen" ansehen!

(Info: Probleme mit dem Video/Audio? Hier kriegst du Hilfe!)

Ob Muhabbet die Tragödie aus seinem Clip selbst hat, verrät er dir hier in der Galerie!