Miley Cyrus kümmert sich um kleines Mädchen

Miley Cyrus: Trauriger Verlust

Der tragische Tod von Janice Freeman (✝33) erschüttert die Musikwelt. Bekannt wurde die unglaubliche Musikerin durch die 13. Staffel der US- Show "The Voice". Besonders Jurymitglied Miley Cyrus (26) war von Janice angetan. Die beiden entwickelten sogar über die Talentshow hinaus eine ganze besondere Freundschaft. Im Januar verriet Janice Freeman noch wie sehr die "Nothing breaks like a Heart"-Interpretin ihr privat geholfen hat: "Sie hat für uns eine Bleibe gefunden, bis wir ein neues Zuhause hatten, gab mir die Kaution und beglich die Miete für sechs Monate".

Janice Freeman: Todesursache

Auf dem Instagram-Account von Janice Freeman teilte ihr Team die traurige Nachricht und den tragischen Grund. "Es bricht uns das Herz, euch mitteilen zu müssen, dass Janice Marie Freeman am 2. März 2019 an den Folgen einer schweren Lungenentzündung und eines Blutgerinnsels, das in ihr Herz wanderte, gestorben ist“, heißt es darin.

Miley Cyrus verprechen an Janice Freeman

"Um dich noch einmal zu umarmen, Janice Freeman. Ich habe dir hier auf Erden ein Versprechen gegeben und werde dieses Versprechen halten, während du vom Himmel aus aufpasst. Ich kümmere mich um dein kostbares kleines Mädchen, meine kleine Schwester. Und werde deinen Mann und deine Mutter erhellen, wenn die Tage dunkel sind! Ich liebe dich", schrieb Miley via Instagram. Wir wünschen allen Angehörigen und Freunden von Janice viel Kraft in dieser schweren Zeit.

