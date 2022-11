Miley Cyrus' krasses Drogen-Video

Was geht denn bei Miley Cyrus bitte ab? Warum spielt sie in einem Drogen-Video mit?

Sie toppt sich mal wieder selbst! Miley Cyrus spielt in einem extrem skurrilen Drogen-Video mit! Zusammen mit den Rockern "Flaming Lips" hat sie das Video "SuperFreak" gedreht.

Der Name ist Programm! In dem Clip sind Miley und "Flaming Lips" auf einem krassen LSD-Trip, der für den Zuschauer sehr gruselig wirkt!

Doch "Flaming Lips"-Mitglied Wayne Coyne findet das Video super! Er erklärt den skurrilen Inhalt des Videos so: "Moby ist ein böser machthungriger Sektenführer. Er will das Gehirn von John F. Kennedy in seinen Besitz nehmen, weil es der wertvollste psychedelische Gegenstand auf der Welt ist und die Formel für LSD enthält. Es gehört aber Miley Cyrus und Moby engagiert eine nymphomanische superblonde Manson-Braut, um es ihr zu stehlen."

Das ganze Video ist extrem farbenfroh, es glitzert überall und jede Menge Skurrilität kommen darin vor.

Man kann es nicht erklären, das musst du dir anschauen!