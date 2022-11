Das brave Disney-Image hat Miley Cyrus heute abgelegt. Was sie inzwischen macht, ist kein Geheimnis: Sie war in Kinofilmen wie „Mit dir an meiner Seite“ zu sehen, wo sie auch ihren Ehemann Liam Hemsworth kennenlernte. 2012 spielte sie eine Gastrolle in der US-Serie „Two and a Half Men“. Auch mit ihrer Musikkarriere ging es steil bergauf: „Wrecking Ball“ wurde 2013 zum Nummer-Eins-Hit; 2017 erschien ihr erfolgreiches Album „Younger Now.“