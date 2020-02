Melina Sophie & Dagi Bee & Jennys Strange World

Dagi Bee kündigte erst vor Kurzem an, sich künftig etwas von YouTube zurückzuziehen. Als Grund nannte die 25-Jährige zu viel Stress. Prompt gab es Kritik von einer anderen YouTuberin für diese Aussage. "Jennys Strange World" fand Dagis Begründung nämlich lächerlich. Sie schrieb: „Alter, wer überfordert mit diesem Job ist, soll mal acht Stunden normal arbeiten gehen!“ Dagi feuerte dagegen: „Du machst den Shit seit 2016 - seit vier Jahren - und du willst mir was erzählen, während du nur Videos kopieren kannst, um irgendwie an Klicks zu kommen.“ Und auch mit YouTube-Star Melina Sophia, hatte Dagi Bee die letzten Tage fetten Beef. Die beiden haben zeitgleich etwas über "Fake friends" geschrieben und das hat sich alles ziemlich krass in ihren Storys hochgeschaukelt. Gestern löste Dagmara die Situation auf und meinte, es gab nie einen Streit. Weder mit Jenny noch mit Melina. Die Fans der Webstars, glauben aber etwas anderes! 🤔